Chocan unidades de... ¡emergencia!

Elementos de los cuerpos de emergencia resultaron lesionados al verse involucrados en un accidente vehicular entre ellos cuando acudían a un llamado de auxilio.

Los hechos de percance se registraron alrededor de las 05:00 horas en el puente vehicular de la carretera Río Bravo-Reynosa, ubicado a la altura de la Octava Zona Militar, en donde se vieron involucrados una unidad de rescate urbano y una de bomberos por alcance.

Tras el fuerte encontronazo, la unidad de rescate urbano se impactó por alcance, en el cual resultaron al menos tres personas lesionadas, quienes quedaron atrapadas en la cabina, por lo que personal de bomberos utilizó equipo hidráulico de rescate para auxiliar a sus compañeros.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad que se encontraban en el sitio, ya que se tomaba conocimiento de un accidente en el sitio y a donde se dirigían los cuerpos de emergencia, optaron por tomar conocimiento de los hechos entre las unidades motrices de emergencia.

Señalando que las unidades motrices transitaban de poniente a oriente por el puente vehicular cuando el vehículo de rescate urbano no pudo detener trayectoria, presuntamente por el derrame de combustibles sobre la cinta asfáltica, por lo que terminó proyectándose por alcance contra el camión de bomberos.

El impacto fue brutal, por fortuna no hubo desgracias qué lamentar.