Hallan entre la maleza cuerpo de un hombre

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado entre la maleza de un terreno baldío al sur de la ciudad.

Los hechos del hallazgo se registraron a eso de las 13:00 horas mediante una llamada ingresada al C5 por residentes del fraccionamiento Prados de Alcalá que alertaron a las autoridades informando que en el terreno ubicado en el boulevard Río de la Plata está una persona sin vida.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal y brigadistas voluntarios que confirmaron el hallazgo del hombre sin vida en avanzado estado de descomposición, por lo que realizaron el acordonamiento del lugar y notificaron a las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de Servicios Periciales acudieron a dar fe del hallazgo del cadáver de hombre y realizaron las diligencias correspondientes y recopilación de posibles indicios.

Para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte, ya que debido al avanzado estado de descomposición no podría determinar a simple vista si presentaba huellas de violencia.

En la escena se aprecia a la víctima, que se encontraba tirada entre la maleza y unas llantas, quien portaba una vestimenta con playera de color azul o negra, pantalón corto de color gris y unos guaraches de color negro; hasta el momento fue ingresado al SEMEFO en calidad de No Nombre.



