Se proyecta contra Cuartel Militar

Un chofer de quinta rueda se quedó dormido tras el volante, por lo que terminó proyectándose contra la barda del cuartel militar.

El accidente ocurrió minutos después de las 06:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, justamente en las instalaciones de la octava zona militar, donde elementos militares auxiliaron al chofer de un tráiler que se impactó contra la barda.

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia de autoridades viales, quienes fueron notificados por el C5 del percance en donde el tráiler terminó incrustado y causando cuantiosos daños materiales en la barda del cuartel militar de esta localidad.

Agentes peritos de tránsito se entrevistaron con el chofer del tráiler, quien comentaba que circulaba de oriente a poniente sobre la carretera Río Bravo-Reynosa. Cuando se quedó dormido por algunos segundos, ocasionó el percance y, afortunadamente, resultó ileso tras el accidente.



