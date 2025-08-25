Se lleva delincuente jugoso botín de tienda

Un delincuente logró llevarse un jugoso botín de una tienda de conveniencia al intimidar a una empleada.

El personal jurídico de una cadena de tiendas de conveniencia, quienes indicaron que en un lapso de una semana son víctimas de un atraco casi por día, por lo que solicitan mayor atención por parte de las autoridades de seguridad para combatir y disminuir los asaltos a negocios.

Sobre el atraco del que fueron víctimas el pasado miércoles alrededor de las 22:00 horas en la tienda ubicada en el bulevar Del Maestro con Tacubaya de la colonia San Antonio, que denunciaron en su momento mediante el número de emergencia 911 y presentaron la denuncia formal.

La empleada afectada declaró que se encontraba realizando algunas labores en el negocio cuando ingresó un hombre de complexión delgada, de algunos 30 a 35 años aproximadamente, el cual llegó al área de cajas y con palabra altisonante le dijo que era integrante del crimen organizado, que lo había mandado un líder de plaza, por lo que le ordenó que le entregara todo el dinero de la caja registradora o, de lo contrario, se la llevarían; por ello, la empleada obedeció y el ladrón, al apoderarse del efectivo, se dio a la fuga del negocio con el botín.