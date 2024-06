Hombre mata a su pareja en Colonia San Valentín de Reynosa

El Mañana / Staff.- Un presunto feminicida que se encontraba detenido intentó huir la mañana de ayer del Hospital General.

Había asesinado a su pareja sentimental poco antes de la media noche del domingo en la colonia San Valentín, donde se salvó de ser linchado por familiares y vecinos de la mujer.

Fue cerca de las 23:30 horas cuando la madre de Iván de Jesús "C", salió corriendo de uno de los domicilios de la calle Flor de Azalea pidiendo auxilio a los vecinos porque el hombre que estaba golpeando salvajemente a su pareja, Aimee Abigail.

Cuando vecinos intentaron entrar a la vivienda batallaron ya que había atravesado un guardarropa.

Luego fue sacado a golpes y amarrado a un poste donde fue golpeado por varias personas, familiares rogaban no lo fueran a matar ya que enardecidos lo querían linchar.

Mientras algunas de las personas llamaban al 911 para pedir el apoyo de las autoridades y de los cuerpos de rescate, no fue hasta cerca de las 02:30 horas de ayer que acudieron las autoridades a tomar conocimiento del deceso.

El joven que asesinara a su pareja sentimental identificado como Iván de Jesús, desarmó a un elemento de la GE.





INGRESA A HOSPITAL EN CALIDAD DE DETENIDO

Aunque no dieron a conocer la hora en que fue ingresado fue cerca de las 6:30 horas cuando al tratar de fugarse: golpeó y desarmó a un elemento de la Guardia Estatal.

Fueron los gritos de las enfermeras y de algunos pacientes los que despertaron a los elementos de la Guardia Nacional que dan vigilancia y a dos elementos de la Policía Investigadora que presuntamente también custodiaban al detenido.

Varias versiones en torno al hecho fueron dadas, pero una mujer que convalecía en la misma zona señaló a El Mañana, que el presunto homicida, luego de desarmar al policía apuntaba a todos en la sala, inclusive señaló que una mujer de la tercera edad aseguró el arma larga del policía quien salió corriendo, "el guardia de seguridad se le aventó y el güerco, quien intentaba disparar" finalizando que no se explicaba como nunca se disparó el arma.

Uno de los compañeros de Orlando, el guardia de seguridad que se vistió de héroe al desarmar al sujeto, señaló que cree que no le pudo quitar el seguro a la pistola por eso no disparó, por que de lo contrario el arma no servia.

Elementos de la Guardia Estatal y elementos de la Policía Investigadora montaron un fuerte dispositivo presuntamente para trasladar el joven a una celda en espera de la Audiencia de Control para vincularlo a proceso, ya que se espera que sea en las próximas horas y sea llevaba a cabo a puerta cerrada.

El fuerte dispositivo de seguridad montando por las autoridades luego de que desarmara al elemento de la Guardia Estatal.