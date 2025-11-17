Arden dos vehículos por presuntos cortocircuitos

Dos unidades motrices terminaron reducidas a chatarras derivado de cortocircuitos en dos hechos diferentes del de ayer.

El primer siniestro se registró minutos después de la medianoche de ayer en el callejón Jalisco de la colonia Leal Puente, a donde residentes del sector en unas primeras acciones intentaron sofocar el fuego que envolvía al carro Nissan.

Minutos después arribaron personal del heroico cuerpo de bomberos y de protección civil que acordonaron el área para posteriormente realizar las maniobras para contrarrestar y sofocar las llamas que envolvían al carro.

El segundo incendio vehicular se dio a eso de las 11:30 horas en la calle Ecuador casi esquina con Brasil de la colonia Anzalduas, como referencia a un costado de la oficinas del CREDE de esta localidad, a donde arribaron el personal de bomberos y de Transito y Vialidad tras el siniestro.

En ambos casos, los automovilistas señalaron que se encontraban en circulación en las unidades motrices cuando se percataron del humo y se orillaron, llamando al número de emergencia 911, y en ambos los vehículos terminaron siendo pérdida total derivado de un posible cortocircuito.