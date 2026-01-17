Arde caja de tráiler con 18 ton. de tomate

Un termo de tráiler y más de quince toneladas de tomate terminaron en pérdida total tras un cortocircuito.

El siniestro se registró alrededor de las 16:00 horas en el libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa, esto a unos metros del carracol con la carretera Río Bravo-Reynosa, donde autoridades de la Guardia Nacional y Tránsito Estatal cerraron la circulación vial debido al incendio de la caja del tráiler que se encontraba en el carril central.

Acciones de la autoridad tras el incendio

El personal de Protección Civil y del heroico cuerpo de bomberos arribaron al área acordonada, por lo que realizaron las acciones pertinentes para sofocar el fuego que consumía la caja del tráiler y la verdura que transportaba; después de algunos minutos lograron controlar el siniestro, pero el termo y la mercancía resultaron en pérdida total.

Detalles del siniestro en la carretera Reynosa

Las autoridades y cuerpos de emergencia dialogaron con el chofer del tráiler de la empresa TERSA, quien señalaba que transportaba 18 toneladas de tomate de Guadalajara al vecino país, por lo que transitaba por dicho tramo carretero cuando se percató del fuego; por ello, realizó las acciones para desenganchar el termo para salvar la pesada unidad motriz.