Arde camioneta por cortocircuito

Una camioneta terminó reducida a chatarra debido a un cortocircuito.

El siniestro se registró alrededor de las 20:00 horas en el circuito Los Cedros del fraccionamiento Los Muros, a los cuerpos de emergencia por medio de llamadas ingresadas al número de emergencia 911 reportando el incendio.

Acciones de la autoridad tras el incendio

Los elementos de protección civil y del heroico cuerpo de bomberos acudieron al reporte de auxilio, procediendo con el acordonamiento del lugar y realizando las maniobras requeridas para sofocar el fuego que envolvía a una camioneta Chevrolet HHR.

Detalles del incendio en la camioneta

Después de algunos minutos, los tragafuego lograron controlar el fuego de la unidad motriz, la cual terminó como pérdida total. En el sitio se encontraba el propietario de la unidad motriz; señaló que la unidad motriz estaba estacionada en el lugar porque se dirigió al tianguis a realizar algunas compras.