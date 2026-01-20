Conductor pierde auto y pagará daños en choque

Un conductor se quedó sin carro y tendrá que pagar daños materiales al ser el responsable de un choque por alcance.

Los peritos de tránsito acudieron a la carretera Ribereña a la altura de la casa editora hermana de La Hora Cero alrededor de las 09:00 horas tras atender el reporte del C5 que les notificaba de un accidente vehicular en dicho tramo carretero.

En el lugar se encontraba un carro Chevrolet Mach y una camioneta Ford Escape que participaron en la colisión sobre el carril de la izquierda de dirección de oriente a poniente; tras el encontronazo solo registraron daños materiales, siendo el carro compacto el que se llevó la peor parte.

El conductor del carro March aceptaba la responsabilidad del percance, señalando que al desplazarse en dicho tramo carretero no percató que la camioneta se detuvo para dar vuelta a la izquierda, por lo que terminó su trayectoria impactándose por alcance de forma frontal.



