Conductor lesionado tras derribar 2 postes

Familiares de un automovilista que resultó lesionado optaron por llevarse el vehículo del lugar antes que llegaran las autoridades para no hacerse cargo de daños en dos postes de madera.

Los hechos se reportaron alrededor de las 15:00 horas en el bulevar Luis Donaldo Colosio con avenida Industrial del Parque Industrial Moll, a donde brigadistas voluntarios acudieron y confirmaron una volcadura con el conductor lesionado.

Resaltando que al lugar llegaron familiares del conductor lesionado, quienes lo trasladaron al IMSS para la atención médica porque presentaba una herida considerable en la cabeza y se quejaba de golpes internos.

Posteriormente, acudieron más familiares y amigos del conductor que realizaron maniobras para colocar el vehículo con las llantas en el suelo para luego darse a la fuga del sitio antes de la llegada de las autoridades viales.

Cabe resaltar que la unidad motriz de color rojo transitaba de poniente a oriente por el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando perdió el control, proyectándose contra dos postes de madera y terminando entre la terracería volcada.



