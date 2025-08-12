Policía

Vuelca camioneta; resulta ileso

El accidente ocurrió en la carretera Ribereña
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 12 / Agosto / 2025 -
El conductor de la camioneta GMC Yukon resultó ileso tras volcar la unidad motriz, esto por evitar chocar contra otro vehículo que le cerró el paso.

Un automovilista resultó ileso de milagro luego de volcar su camioneta; esto debido a que otra camioneta le cerró el paso.

La volcadura se reportó alrededor de las 09:30 horas en la carretera ribereña a la altura de la estación Anzaldúas, donde se encontraba una camioneta GMC tipo Yukon de color blanco de reciente modelo entre la maleza a un costado de la cinta asfáltica.

Elemento de tránsito estatal que atendió el percance, auxiliaron y apoyaron al conductor de la camioneta, quien resaltaba haber resultado ileso tras el accidente y volcadura, esto debido a que utilizaba el cinturón de seguridad.

Sobre el percance declarado: Circulaba de oriente a poniente por la carretera ribereña cuando una unidad motriz de reciente modelo le cerró el paso al rebasarlo e invadió el carril; por esto, realizó una maniobra evasiva para evitar chocar, por lo cual perdió el control de su camioneta y terminó saliéndose de las cintas fácticas.

