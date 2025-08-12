Vuelca camioneta; resulta ileso

Un automovilista resultó ileso de milagro luego de volcar su camioneta; esto debido a que otra camioneta le cerró el paso.

La volcadura se reportó alrededor de las 09:30 horas en la carretera ribereña a la altura de la estación Anzaldúas, donde se encontraba una camioneta GMC tipo Yukon de color blanco de reciente modelo entre la maleza a un costado de la cinta asfáltica.

Elemento de tránsito estatal que atendió el percance, auxiliaron y apoyaron al conductor de la camioneta, quien resaltaba haber resultado ileso tras el accidente y volcadura, esto debido a que utilizaba el cinturón de seguridad.

Sobre el percance declarado: Circulaba de oriente a poniente por la carretera ribereña cuando una unidad motriz de reciente modelo le cerró el paso al rebasarlo e invadió el carril; por esto, realizó una maniobra evasiva para evitar chocar, por lo cual perdió el control de su camioneta y terminó saliéndose de las cintas fácticas.