Se proyecta contra poste

La mala combinación del volante y el alcohol le cobró factura a un automovilista que terminó proyectando su unidad motriz contra un poste de concreto.

El accidente ocurrió minutos antes de las 07:00 horas en la avenida Calzada Victoria, más conocida como carretera San Fernando-Reynosa, como referencia frente al supermercado Guajardo de la colonia Benito Juárez, a donde se encontraba una camioneta Chevrolet Silverado proyectada contra el poste de concreto de la CFE, por lo que brigadistas voluntarios apoyaban en la vialidad del sector.

¿Cómo ocurrió el accidente en Calzada Victoria?

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica al conductor en el lugar, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio, ya que utilizaba el cinturón de seguridad, pero se percataron de que el automovilista se encontraba en presunto estado de ebriedad, por lo que expresaba no tener nada grave.

Los peritos de tránsito se entrevistaron con el automovilista, que expresaba que circulaba de sur a norte por el libramiento Calzada Victoria cuando presuntamente tuvo un descuido, por lo que terminó proyectando su unidad motriz de reciente modelo contra el poste de concreto del camellón central.

Detalles confirmados sobre el estado del conductor

Pero las autoridades viales determinaron por las huellas de rodamiento e impacto frontal de la camioneta que la unidad motriz se desplazaba en dicha dirección a exceso de velocidad por el carril de acotamiento, por lo que al llegar al camellón central no realizó el alto para incorporarse a la circulación de los carriles del libramiento de la Calzada Victoria, produciéndose el encontronazo, causando los daños materiales al objeto fijo de la CFE.

El poste de la CFE quedó a punto de caer tras el encontronazo.