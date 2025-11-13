Conductor deja auto destrozado al proyectarlo contra un muro

Un automovilista dejó su unidad motriz destrozada y abandonada luego de proyectarla contra un muro de contención.

Los hechos de la proyección se reportaron a las autoridades viales y cuerpo de emergencia a eso de la medianoche en el tramo carretero de la intersección vial del libramiento Monterrey-Reynosa con la carretera Río Bravo-Reynosa, con como referencia frente al puente elevado situado frente al Polideportivo de la Ciudad.

Al sitio arribaron brigadistas voluntarios y personal de protección civil que determinaron que la unidad motriz de la marca Toyota de reciente modelo se había proyectado contra la protección metálica, causando derrame de combustible y aceite en la cinta asfáltica, por lo que trabajaron en el derrame.

Los peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance, determinando que el vehículo se encontraba en la calidad de abandonado por el conductor, resaltando que se desplazaba de poniente a oriente por el libramiento Monterrey-Reynosa al tomar la intersección vial y, por razones desconocidas, se proyectó con la protección metálica.







