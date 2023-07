Causa choque por sus prisas

El Mañana / Staff

Por no ceder el paso y no hacer alto total, el conductor de una camioneta la impactó contra otra unidad tipo van en la cual viajaba una familia, en la que dos menores resultaron con golpes leves.

El accidente se registró a las 13:00 horas de ayer en las calles Once y Río Mante, de la colonia Ampliación Longoria.

El chofer de una camioneta Chevrolet Silverado circulaba de poniente a oriente por la calle Once y al llegar a la calle Río Mante no cedió el paso, no hizo alto total y chocó contra una unidad tipo van.

Ésta última unidad era manejada de norte a sur por un hombre quien iba en compañía de su familia, entre ellos dos menores uno de ocho y otro de 10 años quienes resultaron con golpes leves.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos para atender a los menores, pero no fueron trasladados a un hospital.

También se presentaron agentes de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de los hechos y se entrevistaron con los conductores involucrados.

Las autoridades les pidieron que acudiera ante la delegación de Seguridad Pública ubicada en la colonia Rodríguez, para que narraran por escrito lo ocurrido en el accidente.

Por lo que luego los oficiales determinaron que la responsabilidad era para el conductor de la camioneta Silverado.

