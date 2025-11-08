Caen cuatro con armas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, vinculación a proceso en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según un comunicado de la SSPC.

Como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la FGR y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ejecutaron dos cateos en domicilios ubicados en Matamoros, Tamaulipas.

En la primera acción fueron detenidos Juana "G", Aldri "C" y Guillermo "G", se aseguraron un vehículo, cinco teléfonos celulares, tres laptops, tres armas cortas, un arma larga, cartuchos, numerario en moneda nacional y extranjera, y clorhidrato de cocaína. En tanto que, en otro inmueble, fue aprehendido Alan "F" y se aseguraron dos armas largas, tres laptops y un teléfono celular.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el Juez decretara la vinculación, prisión preventiva y tres meses para la investigación complementaria por los siguientes delitos: Juana "G", Aldri "C" y Guillermo "G" por posesión de armas de fuego, posesión cartuchos de uso exclusivo, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alan "F" por el primer ilícito referido.

Las armas y el dinero decomisado a los sospechosos.