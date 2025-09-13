Exhortan a denunciar delitos de ´sextorsión´

Con el fin de combatir el delito de SEXTORSIÓN, las autoridades cibernéticas piden denunciar a tiempo y brindan algunas recomendaciones a la ciudadanía.

El delito tipificado como SEXTORSIÓN es el chantaje al que es sometida una persona por otra que emplea contenido de carácter sexual para obtener algún beneficio de la víctima, amenazándolo con publicarlo, y/o puede ocurrir cuando a un menor de edad se le solicita enviar imágenes de contenido sexual.

Siendo que, en la mayoría de los casos, son personas que conocen por medio de redes sociales las que se aprovechan de acciones vulnerables de víctimas para lograr ganarse la confianza para obtener una imagen sexual del menor o la persona mediante engaños, coacción o de algún otro método.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, te da las siguientes recomendaciones: evita compartir fotos o videos íntimos incluso con personas en las que confíes; no aceptes solicitudes de amistad o mensajes de desconocidos; usa configuraciones de privacidad; NO cedas ante amenazas.