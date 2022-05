Comercio alerta contra las grúas

Pero previo a ello, indican: "Prohibido estacionarse, ni por un ratito, ni ahorita me quito, ni voy aquí nomas, ni no me voy a tardar, ni por un minuto ni no me voy a bajar del carro", se indica en los carteles, y además agregan: "La multa va desde mil 250 "Multa desde los mil 250 pesos, evite problemas se usará grúa, prohibido estacionarse", se indica.

Roberto Cruz Hernández, presidente de la Canaco en esta ciudad fronteriza, comentó que optaron por colocar los carteles para evitar que sus clientes continúen siendo víctimas de las sanciones de tránsito.

Además de priorizar el recurso que se destina a las multas, al consumo dentro de los negocios. "Empezamos a colocar estos carteles en los negocios para que los ciudadanos no sean víctimas de estas sanciones, los operativos por supuesto que nos están pegando, pero una manera de aportar es informando a nuestros clientes, que las multas están caras y que ese dinero mejor puede invertirse a compras".

Por lo pronto, los carteles solo se han colocado en la zona centro, en los alrededores de la Peatonal Hidalgo, pero se prevé que también se replique en las zonas comerciales y establecimientos de otras partes de la ciudad.