¡Muere arrollada!

Una comerciante ambulante fue arrollada por una unidad motriz que sufrió una falla mecánica; derivado de las lesiones de gravedad ocasionadas por el accidente, perdió la vida en el nosocomio.

Los hechos de atropellamiento ocurrieron alrededor de las 10:30 horas en el cruce vial del libramiento Oriente con la carretera Río Bravo-Reynosa, frente al puente elevado denominado el Húngaro, a la altura de la colonia Escondida.

En dicho lugar se encontraba cerrada la circulación de dos carriles por una obra federal, por lo que hay diversas ballenas de concreto para el cierre de la circulación.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el reporte de auxilio de una mujer lesionada, brindándole los primeros auxilios a la mujer de la tercera que presentaba lesiones de gravedad.

Siendo trasladándola al Hospital General, donde minutos después se informó que la mujer perdió la vida a consecuencia de las lesiones internas que presentaba.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales dieron fe del fallecimiento de la mujer de la tercera edad identificada como Minerva C, y procedieron a realizar las diligencias correspondientes y el traslado del cadáver al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Los elementos de tránsito estatal y perito de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance, donde el conductor del Ford Mustang circulaba con dirección de sur a norte por el libramiento oriente cuando de pronto el carro le falló mecánicamente y le fallaron los frenos.

Informó que para tratar de evitar un choque contra algún vehículo, buscó impactarse en el muro de concreto, pero en el lugar se encontraba la mujer que fue arrollada, la cual perdió la vida en el hospital a consecuencia de las heridas que sufrió cuando fue arrollada por el auto.



