Conductor ignora alto y termina proyectado

Por no respetar un señalamiento del alto, un automovilista terminó provocando un accidente vehicular.

Las autoridades de tránsito y vialidad, siendo alrededor de las 16:00 horas, acudieron al cruce vial de las calles Quince con Dr. Cantú de la colonia Doctores, como frente al negocio conocido como El Juba, para tomar conocimiento del reporte de un accidente vehicular.

En el percance se vieron involucrados una camioneta Toyota, la cual era conducida por un hombre, quien declaraba que circulaba de poniente a oriente por la calle Quince cuando, al llegar a dicho cruce vial, el carro de color azul invadió carril al intentar cruzar sin hacer alto, por lo que sabía ser afectado.

Por su parte, el automovilista de un carro Nissan Sentra de color azul indicaba aceptar la responsabilidad del percance debido a que se desplazaba de norte a sur por la calle Dr. Cantú cuando intentó cruzar, pero no observó a la camioneta gris, por lo que buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.