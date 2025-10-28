Policía

Provoca imprudencia una aparatosa colisión

El accidente ocurrió en el cruce de calles París y Luxemburgo, sin heridos.
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 28 / Octubre / 2025 -
El carro Chevrolet Chevy fue el afectado y resultó con cuantiosos daños materiales en el vehículo tras el

La imprudencia de un automovilista al no respetar un señalamiento y el exceso de velocidad fueron las causas de un accidente vehicular.

El accidente se registró a eso de las 11:00 horas en el cruce vial de la calle París con Luxemburgo de la colonia Beatty, a donde arribaron cuerpos de emergencia y brigadistas voluntarios que auxiliaron y brindaron atención médica a los automovilistas involucrados, quienes resultaron ilesos, por lo que solo fueron daños materiales.

¿Qué ocurrió?

A tomar conocimiento del percance, se presentaron peritos de tránsito y vialidad que se entrevistaron con el conductor de un carro Chevrolet Chevy, quien declaró que transitaba de sur a norte por la calle París; al llegar a dicho cruce vial, se cruzó y lo impactó la camioneta pick-up de color dorada, la cual intentó darse a la fuga, siendo evitada la situación por otros automovilistas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El conductor de la camioneta Chevrolet Silverado señaló que no intentó darse a la fuga, solo se orilló para no estar atravesado en el cruce vial, ya que él circulaba de oriente a poniente por la calle Luxemburgo, y resaltaba que reconocía su responsabilidad de accidente, por lo que se haría cargo de la reparación del vehículo.

