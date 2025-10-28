Provoca imprudencia una aparatosa colisión

Provoca imprudencia una aparatosa colisiónEl accidente ocurrió en el cruce de calles París y Luxemburgo, sin heridos.
La imprudencia de un automovilista al no respetar un señalamiento y el exceso de velocidad fueron las causas de un accidente vehicular.
El accidente se registró a eso de las 11:00 horas en el cruce vial de la calle París con Luxemburgo de la colonia Beatty, a donde arribaron cuerpos de emergencia y brigadistas voluntarios que auxiliaron y brindaron atención médica a los automovilistas involucrados, quienes resultaron ilesos, por lo que solo fueron daños materiales.
¿Qué ocurrió?
A tomar conocimiento del percance, se presentaron peritos de tránsito y vialidad que se entrevistaron con el conductor de un carro Chevrolet Chevy, quien declaró que transitaba de sur a norte por la calle París; al llegar a dicho cruce vial, se cruzó y lo impactó la camioneta pick-up de color dorada, la cual intentó darse a la fuga, siendo evitada la situación por otros automovilistas.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
El conductor de la camioneta Chevrolet Silverado señaló que no intentó darse a la fuga, solo se orilló para no estar atravesado en el cruce vial, ya que él circulaba de oriente a poniente por la calle Luxemburgo, y resaltaba que reconocía su responsabilidad de accidente, por lo que se haría cargo de la reparación del vehículo.