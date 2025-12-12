Colisiona por no hacer alto en entrecalle de boulevard

Dos jóvenes automovilistas se ven involucrados en un accidente vehicular, por lo que terminan llegando a un acuerdo.

El percance se reportó alrededor del mediodía en el cruce vial del boulevard Del Maestro con calle San Ángel de la colonia San Antonio, donde se vio afectada la circulación vial por algunos minutos porque los vehículos involucrados se encontraban obstaculizando ambos carriles en dirección de poniente a oriente del boulevard Del Maestro; por ello, brigadistas voluntarios apoyaron en la vialidad.

El conductor de un carro Volkswagen Golf de color gris expresaba ser afectado debido a que circulaba de poniente a oriente por el carril de la izquierda del bulevar Del Maestro cuando el vehículo de color azul salió de una entrecalle sin hacer alto, impactándolo en el lado de copiloto.

Por su parte, el automovilista del carro Chevrolet Malibu de color azul aceptaba la responsabilidad del percance, declarando que se desplazaba de sur a norte por la calle San Ángel, por lo que al intentar cruzar el boulevard Del Maestro no observó al carro compacto; por diálogo, el otro conductor llegó a un acuerdo para la reparación de los daños.



