Conducía a exceso de velocidad y colisiona

El exceso de velocidad y el no respetar un señalamiento de alto fueron las causas de un accidente vehicular.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas entre las calles de Saltillo con Tamaulipas de la colonia Rodríguez, como referencia a una cuadra del boulevard Morelos y del banco Hacerme Afirme.

Al lugar arribaron personal del heroico cuerpo de bomberos y paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron y rescataron a una automovilista que resultó lesionada, que viajaba en una camioneta Buick que fue llevada a un nosocomio.

Las autoridades viales tomaron conocimiento del accidente, logrando dialogar con la mujer lesionada, quien refería que transitaba de oriente a poniente por la calle Saltillo cuando llegara al cruce con la calle Tamaulipas. La camioneta de color rojo se desplazaba a exceso de velocidad y no realizó el alto, por lo cual ocasionó el accidente.

Por su parte, el conductor de una camioneta GMC Sierra de reciente modelo reconocía su responsabilidad expresando que transitaba de sur a norte por la calle Tamaulipas cuando, por un descuido, no observó el señalamiento de alto.

Derivándose el accidente, resaltó que se dé a cargo de los daños materiales ocasionados y de los gastos médicos de las mujeres lesionadas.







