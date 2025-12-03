Causa colisión al cambiar de carril

La falta de precaución al cambiar de carril fue la causa que ocasionó una aparatosa colisión entre una camioneta y un transporte público.

El bulevar Miguel Hidalgo, a unos metros del cruce con la calle Oriente Dos de la colonia Las Fuentes, como referencia a un costado del puente elevado conocido como Puente de La Paz, fue donde se registró el accidente vehicular entre la camioneta Honda CR-V con el transporte público de la ruta El Olmo, esto a eso de las 14:30 horas.

En el sitio se encontraban agentes de la policía investigadora que realizaban recorridos de seguridad cuando se percataron del accidente, por lo que apoyaron con la vialidad y solicitaron el apoyo de una unidad médica y agentes de tránsito y vialidad.

Los cuerpos de emergencia brindaron una valoración médica en el lugar a la conductora de la camioneta.

Paramédicos de Protección Civil del estado arribaron, quienes brindaron atención médica en el lugar a la conductora de la camioneta Honda, que resultó con algunos golpes tras el percance, pero no fue requerido su traslado a algún nosocomio tras la valoración médica.

La conductora de dicha unidad motriz expresaba que circulaba de poniente a oriente por el boulevard Miguel Hidalgo por el carril de la izquierda cuando realizó la maniobra del cambio de carril, cuando fue impactada en la parte trasera de la camioneta por el micro que transitaba a exceso de velocidad, provocando que se impactara con un señalamiento vial y la banqueta, terminando en sentido contrario.

El chofer del transporte público de la ruta del Olmo declaró que circulaba en la misma dirección, pero en el carril de la derecha, cuando la camioneta le invadió el carril sin ninguna precaución, por lo que intentó evitar el choque volanteando a la izquierda, pero ya no pudo esquivar, produciéndose el encontronazo.

Los peritos de tránsito señalaron que la responsabilidad del percance era de la camioneta Honda que invadió carril al realizar el cambio de cajón sin ninguna precaución.