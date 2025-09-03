Intensifican búsqueda de una menor desaparecida

Se cumplen ya más de cuarenta y ocho horas de no saber nada de una menor de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecida. Autodidactas y colectivo de búsqueda continúan con acciones de búsqueda por la ciudad.

La denuncia formal se presentó ante las autoridades investigadoras de la unidad de personas no localizadas por la madre de la adolescente de nombre Claudia Fernanda Álvarez Trejo, de 16 años de edad, de quien no saben nada y no tiene comunicación desde el pasado 31 de agosto del año en curso.

La madre de la menor de edad declaró que se dio cuenta de que su hija salió de casa en horas de la noche de dicho día y tomó poco dinero, y se percataron de que la joven se llevó un pantalón, pero la agobia no saber nada de ella; tiene temor de que le hagan daño, ya que ella no tiene malicia, por lo que pide ayuda a la ciudadanía: que la reconozcan en la calle o que, si tienen información de su paradero, llamen al número de emergencia.