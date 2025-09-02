Encuentran Restos Humanos

Integrantes del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas realizaron el hallazgo de restos humanos al sur de la ciudad tras sus acciones de exploración.

Las acciones de búsqueda iniciaron después del mediodía por las personas del colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas en una gran área de maleza ubicada por la brecha El Becerro y el Libramiento Sur Dos, esto al sur de la ciudad.

Estos trabajos de exploración dieron con el positivo del hallazgo de los restos humanos enterrados y diversas prendas de vestir que portaban los esqueletos humanos, que se presumían eran al menos tres víctimas, por lo que realizaron el acordonamiento del área y notificaron a las autoridades correspondientes.

Tras el hallazgo, resaltaron que podría tratarse de un posible sitio de exterminio utilizado por los grupos criminales. Continuarán realizando acciones de búsqueda en la extensa área de maleza y solicitarán el apoyo de las autoridades correspondientes, porque en ocasiones estas acciones de exploración las realizan por su cuenta.

Los agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales fueron notificados de los hallazgos, quienes se constituyeron en la escena del hallazgo para realizar las diligencias correspondientes, recopilación de indicios que eran las prendas de vestir y recolección de los restos óseos para realizar los estudios genéticos correspondientes.