Localizan zona de exterminio

Las autoridades dieron fe de una zona al surponiente de la ciudad que fue utilizada como lugar de exterminio; el hallazgo se realizó por un colectivo de búsqueda.

Los hechos del hallazgo se realizaron minutos después de las 16:00 horas en un terreno baldío ubicado en el área de la Riberaña, como referencia a unos tres kilómetros de la antigua área recreativa Doña Alita y a unos metros del bordo del canal Anzaldúas.

Las autoridades recibieron el reporte del hallazgo mediante integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes señalaron que se encontraban realizando trabajos de exploración por el área cuando detectaron lo que era un tambo metálico con perforaciones y un montículo de cenizas con restos humanos.

Resaltaron que tras el primer hallazgo continuaron con el rastreo y exploración del área, localizando cinco concentraciones de depósitos con cenizas y restos humanos; por ello notificaron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que dieran fe del hallazgo.

¿Qué ocurrió?

Al lugar se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que llevaron a cabo las diligencias correspondientes; posteriormente realizaron el levantamiento y traslado de los restos humanos que presentaban radiación por explosión térmica para realizarles los estudios pertinentes para determinar el número de víctimas y posteriormente alguna posible identidad.