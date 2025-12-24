Pide Coepris denunciar a los malos empleados

La coordinadora de COEPRIS señaló que, en caso de alguna extorsión o cobro por presuntos empleados estatales, denunciar de manera inmediata.

Debido a los señalamientos y denuncias ciudadanas realizadas en las redes sociales y a esta casa editorial, en los cuales los pequeños y medianos empresarios denuncian que son víctimas de extorsiones por cobros mensuales por los presuntos empleados de la dependencia estatal de Coepris (Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

La coordinadora de COEPRIS de esta localidad, doctora Adriana Hernández Estrada, expresó que tiene conocimiento del señalamiento, pero que hasta el momento no tienen ninguna denuncia formal por estos actos, ya que estos señalamientos han sido en redes sociales y quejas ciudadanas en medios de comunicación que han exhibido algunos temas.

A raíz de estos señalamientos, han tenido reunión con CÁMARAS y Asociaciones de Empresarios, donde se les explica el proceder de los verificadores de la dependencia estatal, quienes deben presentarse y mostrar su gafete, el cual cuenta con código QR con la información del verificador, y en la ciudad solo hay quince verificadores.

Resalto que, en caso de una anormalidad por algún verificador, pueden reportarlo a la dependencia de COEPRIS y agrego que, en caso de algunas multas o pagos de algún trámite a la dependencia, estos se realizan vía una cuenta bancaria al área de Finanzas de Gobierno Estatal y no con algún verificador, por lo que, en caso de una situación por cobro o extorsión, hacer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.







