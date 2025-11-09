Pierde control de tráiler y se vuelca

El exceso de velocidad y la falta de pericia al tomar una curva ocasionaron que un tráiler terminara volcado.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el caracol del puente elevado del libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa con la carretera Río Bravo-Reynosa, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar al chofer de un tráiler que se volcó.

Agentes de Tránsito y Vialidad, con apoyo de brigadistas voluntarios, realizaron el cierre vial temporal de dos carriles de la carretera Río Bravo-Reynosa debido a que el tráiler de la empresa Mafk Xpress se encontraba volcado sobre cinta asfáltica y obstaculizando la circulación vial.

El chofer de la unidad motriz declaró a los peritos de tránsito que transitaba de norte a sur por el libramiento del puente internacional Pharr-Reynosa; al tomar el caracol, perdió el control del tráiler y le ganó el peso de la carga, ya que transportaba cajas de limones, por lo que terminó su trayectoria volcado.