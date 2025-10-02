Cierran con candado salida de emergencia en la policía

El coordinador de seguridad pública municipal continúa realizando irregularidades en las instalaciones.

En días pasados se publicó que el secretario de seguridad pública municipal, licenciado Geovanni Barrios Moreno, realizó un mal procedimiento al colocar cámaras de videovigilancia en las instalaciones; hasta el momento no se sabe quién está monitoreando las imágenes, ya que no están enlazadas al C5 al ser un lugar de seguridad.

Cabe resaltar que dichas acciones para la colocación de cámaras deben ser notificadas a los regidores o contralores municipales, quienes desconocen las acciones, por lo que se presume que las imágenes solo monitoreadas por el secretario de seguridad pública.

Pero una más de sus acciones: en horas de mañana, personal de la oficina del secretario de seguridad pública realizó el cierre de un acceso y salida de emergencia colocando cadena y candados, quienes señalaron que eran órdenes del secretario Geovanni Barrios Moreno.

Hay que subrayar que las instalaciones solo cuentan con dos accesos principales para ingresar al edificio y el secretario de seguridad ordenó cerrar con cadena y candado la salida de emergencia, la única principal, por lo que en caso de algún incidente o emergencia las consecuencias podrían ser fatales en algún momento.



