Ciclistas insultan y amenazan a automovilista frente a SPM

Un automovilista y ciclistas se ven involucrados en una fuerte discusión justamente frente a las instalaciones de seguridad pública.

El incidente se dio alrededor de las 20:30 horas en el boulevard Morelos con calle Nayarit de la colonia Rodríguez, frente a las instalaciones de la Secretaría Pública Municipal, a donde ingresó de manera inesperada y se detuvieron una camioneta Dodge Ram de color negro y un grupo de ciclistas.

Los Elementos de la Policía Vial (Tránsito Municipal), al percatarse de la situación, y por un joven automovilista que solicitaba ayuda expresando que los ciclistas le cerraban el paso y lo iban amenazando mientras transitaba por el boulevard Morelos.

El automovilista resaltó que cuadras atrás realizó un alto respetando un señalamiento y, al intentar continuar con la circulación, se le atravesaron los ciclistas, por lo que evitó arrollarlos. Por motivo les reclamó, iniciándose una discusión al grado que el grupo de ciclistas le invadió el paso, insultándolo y amenazándolo; por ello llegó a la delegación de seguridad pública.

Los ciclistas argumentaban ante los oficiales de la policía vial que el automovilista les aventó la camioneta en un cruce vial; por eso inició la discusión, pero después el grupo de ciclistas se retiró del lugar sin antes insultar y amenazar al automovilista.



