Deja carro impactado contra un poste

Un automovilista dejó su vehículo abandonado luego de proyectarlo contra un poste de alumbrado público y la barda del CRI Municipal.

El percance se registró alrededor de las 05:30 horas en el libramiento Luis Echeverría de la colonia Aquiles Serdán, como referencia en el CRI Municipal, donde se encontraba proyectado contra la barda un carro 200 Chrysler de color negro.

Detalles del accidente en el libramiento Luis Echeverría

Los peritos de Tránsito y Vialidad determinaron por las huellas de freno e impacto del percance que la unidad motriz se desplazaba a exceso de velocidad de sur a norte por el libramiento Luis Echeverría cuando, por razones desconocidas, perdió el control y terminó su trayectoria proyectándose contra la estructura de construcción del CRI y el poste de alumbrado público.

Acciones de los peritos de Tránsito tras el percance

Resaltaron que, tras su arribo, la unidad motriz de color negro se encontraba en calidad de abandonada en el lugar tras el percance, por lo que realizaron el retiro del carro con una grúa, en espera de que aparezca el propietario para que se haga cargo de los daños materiales ocasionados al municipio o, en su defecto, sería turnado a la unidad investigadora en turno.

Impacto del accidente en la infraestructura municipal

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial en la zona y la necesidad de medidas que prevengan accidentes similares en el futuro.