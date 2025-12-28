Auto derriba poste de la CFE

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse contra y derribar un poste de concreto de la CFE.

El accidente se reportó al C5 alrededor de las 09:00 horas en las calles Reforma Urbana con Alianza de la colonia Revolución Verde, a donde brigadistas voluntarios arribaron señalando que el carro se encontraba abandonado, por lo que no se requerían cuerpos de emergencia.

Detalles del accidente en Reforma Urbana

Las autoridades viales tomaron conocimiento del percance, determinando que el carro Chrysler 200 de color gris se desplazaba de norte a sur a exceso de velocidad por dicha arteria vial cuando, por razones desconocidas, perdió el control y se proyectó contra el poste de concreto de la CFE, derivándolo y causando daños materiales en el vehículo.

Acciones de las autoridades tras el percance

Resaltaron que desconocen la situación del automovilista debido a que el carro se encontraba en calidad de abandonado, por lo que procedieron a retirar y trasladar el vehículo al corralón para turnar a la unidad investigadora en turno el percance por los daños al poste de concreto propiedad de CFE.