Choque y volcadura en Puertas del Sol

Un automovilista terminó con su unidad motriz volcada sobre el camellón central al provocar un percance por no realizar un alto.

El choque con volcadura sucedió alrededor de las 09:30 horas en el cruce de los bulevares de Puertas del Sol con Puerta Caobas del fraccionamiento Puertas del Sol.

Arribaron a este sitio paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a los ocupantes de una camioneta HHR de color negro que se encontraba volcada en el camellón central.

El conductor de una camioneta Envoy GMC declaró a los peritos de tránsito que transitaba de sur a norte por el bulevar Puertas del Sol cuando la unidad motriz se cruzó sin hacer alto y a exceso de velocidad, por lo que la impactó en el lado de copiloto, observando como terminó volcada.

Por su parte, la conductora de la camioneta HHR señalaba que se desplazaba de norte a sur por el bulevar Puertas del Sol; al llegar al bulevar Puertas Caobas, dio vuelta a la izquierda, siendo en ese momento impactada por la camioneta de color roja.

Tras el encontronazo, terminó perdiendo el control y con la unidad motriz volcada sobre el camellón.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad señalaron que la responsabilidad del percance era de la unidad motriz HHR debido a que no realizó el alto para dar vuelta a la izquierda.



