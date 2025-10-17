Aparatoso choque en el viaducto Reynosa

Ea mala maniobra de un chofer de quinta rueda terminó ocasionando un aparatoso accidente vehicular al impactarse contra una unidad de transporte de personal.

El percance se registró a eso de las 09:30 horas en el tramo carretero del Viaducto Reynosa, a unos metros del complejo de la Guardia Estatal, a donde arribaron brigadistas voluntarios y cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los choferes de las unidades motrices pesadas involucradas en el percance.

Las autoridades de la Guardia Nacional, sección caminos, tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el chofer de un transporte de personal que declaró que transitaba de poniente a oriente por el Viaducto Reynosa a una velocidad moderada.

Resalto el tráiler que transportaba material de construcción, que intentó rebasarlo, pero terminó impactándolo en la parte trasera del lado del piloto, provocando que perdiera el control de su unidad motriz, saliendo de la cinta asfáltica.

El chofer del camión que transportaba material de construcción reconoció su responsabilidad en el percance, señalando que al intentar rebasar al autobús, le falló el cálculo, por lo que ocasionó el percance y buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de daños materiales ocasionados.



