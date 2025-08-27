Le hallan moto robada

Un chofer terminó con su unidad motriz proyectándose contra una farmacia luego de ser impactado por un vehículo que no respecto un señalamiento de alto.

Elementos de la Guardia Estatal pusieron a disposición del Ministerio Público a un hombre que fue sorprendido con una motocicleta robada.

El despliegue policiaco se realizó por los uniformados tras atender a un llamado de auxilio al C5, atendiendo el reporte de una motocicleta robada en el municipio de Río Bravo, la cual contaba con GPS satelital; lanzó la posible ubicación y movimiento de la unidad motriz por esta localidad.

El personal de la Guardia Estatal se trasladó a la colonia Pedro José Méndez del municipio de Reynosa, sitio indicado por las coordenadas. Al arribar al sitio de la ubicación, los elementos visualizaron una motocicleta con las características de la unidad con reporte de robo y a un masculino en posesión de la misma.

El conductor de la motocicleta, al visualizar a las patrullas, intentó huir del lugar, siendo detenido por los uniformados al verificar el serial de la motocicleta y características.