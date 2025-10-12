Motociclista lesionado al ser chocado por vehículo

Motociclista lesionado al ser chocado por vehículoTestigos relatan que la motocicleta fue golpeada por un carro blanco en la calle Jaime Nuno, resultando en lesiones para el motociclista.
Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular al ser impactado por un vehículo.
El accidente se reportó a eso de las 07:30 horas en la calle Jaime Nuno, o más conocida como el camino al centro recreativo bancario, donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista para su valoración médica debido a que presentaba lesiones de consideración.
Algunos testigos del accidente comentaban que la motocicleta circulaba de oriente a poniente saliendo de la calle Xochimilco cuando fue impactado por el carro de color blanco que transitaba a posible exceso de velocidad, resaltando que tras el impacto el motociclista se derrapó por la cinta asfáltica.
Los peritos de tránsito municipal que acudieron a tomar conocimiento del percance se entrevistaron con el conductor del carro Chevrolet Aveo, que comentó que se desplazaba de sur a norte por la avenida principal; al tomar una curva de dicha arteria vial, no observó a la motocicleta que salió de una calle, produciendo el encontronazo.