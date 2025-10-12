Policía

Motociclista lesionado al ser chocado por vehículo

Testigos relatan que la motocicleta fue golpeada por un carro blanco en la calle Jaime Nuno, resultando en lesiones para el motociclista.
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 12 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Motociclista lesionado al ser chocado por vehículo

El motociclista fue auxiliado y trasladado a un nosocomio por paramédicos de Protección Civil.

Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular al ser impactado por un vehículo.

El accidente se reportó a eso de las 07:30 horas en la calle Jaime Nuno, o más conocida como el camino al centro recreativo bancario, donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista para su valoración médica debido a que presentaba lesiones de consideración.

Algunos testigos del accidente comentaban que la motocicleta circulaba de oriente a poniente saliendo de la calle Xochimilco cuando fue impactado por el carro de color blanco que transitaba a posible exceso de velocidad, resaltando que tras el impacto el motociclista se derrapó por la cinta asfáltica.

Los peritos de tránsito municipal que acudieron a tomar conocimiento del percance se entrevistaron con el conductor del carro Chevrolet Aveo, que comentó que se desplazaba de sur a norte por la avenida principal; al tomar una curva de dicha arteria vial, no observó a la motocicleta que salió de una calle, produciendo el encontronazo.

EL MAÑANA RECOMIENDA