Motociclista lesionado al ser chocado por vehículo

Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vehicular al ser impactado por un vehículo.

El accidente se reportó a eso de las 07:30 horas en la calle Jaime Nuno, o más conocida como el camino al centro recreativo bancario, donde arribaron cuerpos de emergencia que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a un motociclista para su valoración médica debido a que presentaba lesiones de consideración.

Algunos testigos del accidente comentaban que la motocicleta circulaba de oriente a poniente saliendo de la calle Xochimilco cuando fue impactado por el carro de color blanco que transitaba a posible exceso de velocidad, resaltando que tras el impacto el motociclista se derrapó por la cinta asfáltica.