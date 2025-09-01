Cambia de carril y se impacta contra transporte público

El accidente sucedió alrededor de las 13:30 horas en el cruce de la vía del boulevard Morelos con la calle Nuevo León de la colonia Rodríguez, como referencia a dos cuadras de la delegación de Seguridad Pública, por lo que las autoridades viales acudieron de inmediato.

Los peritos de tránsito tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el chofer del transporte público de la ruta 45 La Joya, quien declaró que transitaba de sur a norte por el bulevar Morelos en el carril de la derecha cuando de pronto el carro se le cruzó en su carril, por lo que intentó evitar el encontronazo y frenar, pero no logró, resaltando que llevaba una vuelta buena a pesar de ser domingo, pero tuvo que bajar y perder el pasaje para atender el accidente donde es afectado.

El automovilista del carro Nissan Sentra expresó que transitaba en la misma dirección, pero en el carril central, resaltando que reconocía su responsabilidad porque quiso cambiar de carril al pasar el camello, pero no pensó que el transporte público se detenía; por ello, buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de daños por medio de la empresa de su seguro.







