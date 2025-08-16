Choca contra microbús

La falta de precaución para cruzar e incorporarse a una principal arteria vial por un conductor fueron las causas que ocasionaron un accidente entre un carro y un transporte público.

La colisión ocurrió minutos antes de las 08:00 horas en el bulevar Morelos, como referencia frente al negocio Aceromex, a donde se presentaron cuerpos de emergencia tras ser notificados por el C5 del percance al ser detectado por el sistema de videovigilancia del centro de control de seguridad que brindaron atención médica en el lugar a tres personas que viajaban en un transporte público.

Los peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance, entrevistándose con el chofer del transporte público de la ruta 36 de la Zenith, quien declaró que transitaba de sur a norte por el bulevar Morelos a una velocidad moderada cuando de pronto salió de una entrecalle el carro azul que intentó cruzar o incorporarse al bulevar invadiendo el carril por lo que lo chocó en el costado derecho de su unidad motriz.

El conductor del carro Ford Fusion expresaba que salía de oriente a poniente por la avenida López Mateos de la colonia Anhelo cuando intentó cruzar el bulevar Morelos para tomar un retorno, por lo que falló en el intento al no ganarle el paso al transporte público, por lo que reconocía la responsabilidad del percance.



