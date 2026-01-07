Automovilista ocasiona choque por no hacer alto

El no respetar la luz roja del semáforo le cobró fractura a un automovilista que ocasionó un accidente vehicular.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas en el cruce vial de las calles Elías Piña con Pekín de la colonia Aztlán, a donde arribaron cuerpos de emergencia que brindaron atención médica en el lugar a los dos automovilistas involucrados, quienes resultaron con algunos golpes menores.

Los peritos de tránsito acudieron a tomar conocimiento del percance, entrevistándose con el conductor de un carro BYD de reciente modelo, que expresaba que transitaba de norte a sur por la calle Elías Piña debido a que tenía la luz del semáforo en verde cuando, al llegar a dicho cruce, fue chocado por la camioneta de color blanco que no hizo alto al tener el rojo.

Por su parte, el automovilista de la camioneta de la empresa El Gancho argumentaba que circulaba de poniente a oriente por la calle Pekín, resaltando que continuaba su circulación debido a que aún tiene la luz verde del semáforo.

Cabe resaltar que las autoridades viales, al realizar el dictamen del peritaje, determinaron que la unidad motriz Nissan, propiedad de la tintorería, era la responsable, que no realizó el alto cuando le tocó la luz roja, esto debido a la sincronización del señalamiento vial.







