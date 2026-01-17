Carambola con patrulla de tránsito y 2 vehículos

Una patrulla de tránsito se vio involucrada en una carambola provocada por el exceso de velocidad y un descuido al conducir por un automovilista.

El accidente sucedió a eso de las 13:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo con avenida Mil Cumbres a la altura de la colonia San Antonio, esto debajo del puente elevado conocido como de La Paz o de Maki, donde se generó un caos vehicular por algunos minutos derivado del hecho vial.

¿Cómo ocurrió el accidente en Reynosa?

En el percance se vieron involucradas tres unidades motrices, entre ellas una patrulla de la Policía Vial (tránsito municipal) y dos vehículos, un Chevrolet Aveo y un Ford Fusión, este último el responsable del percance.

Y así mismo se acudió a paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica en el lugar a la conductora del carro Aveo, quien se quejaba de dolor en el cuello y en la espalda, pero no fue necesario su traslado a un nosocomio.

Detalles confirmados sobre la carambola en el bulevar

Los peritos de tránsito y vialidad se entrevistaron con el automovilista del carro Fusión, quien aceptó la responsabilidad del percance argumentando que se desplazaba de poniente a oriente cuando tuvo un descuido al conducir, por lo que no observó cuando la patrulla se detuvo al tener la luz roja del semáforo, impactándola por alcance, produciendo la carambola.