Muere motociclista en un choque por alcance

Un hombre que viajaba en una motocicleta perdió la vida al verse involucrado en un percance vehicular por alcance.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura de la colonia 15 de Enero, a unos metros del motel Tropical, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el llamado de personas lesionadas.

Los cuerpos de emergencias determinaron que un hombre que se encontraba sobre la cinta asfáltica ya no contaba con signos vitales, y brindaron los primeros auxilios a un segundo hombre que presentaba lesiones,.

Este último se negó a ser trasladado a un nosocomio para una mayor valoración médica.

Ambos hombres viajaban en una motocicleta que se impactó por alcance contra una unidad motriz.

Peritos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento del percance entrevistándose con el conductor del carro Mazda 3 de reciente modelo, quien declaraba que se encontraba realizando un alto en el carril de acotamiento cuando de pronto fue impactado por alcance por la motocicleta, resaltando que observó cómo el ahora occiso salió disparado por el aire y el otro hombre se impactó en el vidrio trasero.

Las autoridades de tránsito realizaron la detención en calidad de presentación del presunto conductor de la motocicleta ante la unidad investigadora en turno del Ministerio Público, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad.

Los agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales tomaron conocimiento del fatal accidente, llevando a cabo las diligencias correspondientes en el tramo carretero que comprendía al carril de baja velocidad de oriente a poniente de la carretera Río Bravo-Reynosa, que fue cerrado a la circulación.

Los criminólogos de la Fiscalía del Estado realizaron el peritaje del percance y recopilación de imágenes y evidencias, para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre que viajaba como acompañante en la motocicleta.



