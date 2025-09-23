Choque por alcance en libramiento a Monterrey

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura del fraccionamiento Vista Alta, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que auxiliaron en el lugar a dos menores de edad y a los conductores de ambos vehículos involucrados.

Los peritos de tránsitos y elementos de Tránsito Estatal acudieron a tomar conocimiento del accidente por alcance de las unidades motrices involucradas; una terminó en el camellón central y otra obstruyendo la circulación vial en dicho tramo carretero.

El automovilista Chevrolet Malibu declaró que transitaba de poniente a oriente por el carril central cuando bajó la velocidad para cambiar de carril, siendo en ese momento impactado por alcance por el carro deportivo que se desplazaba a exceso de velocidad; tras el encontronazo, terminó en el camellón central.

Por su parte, el conductor del carro Ford Mustang argumentaba que se desplazaba en el mismo sentido y carril central a una velocidad considerable cuando observó la maniobra del carro de adelante, por lo que volanteó para evitar el impacto sin lograrlo, por lo que las autoridades señalaron que realizarían el dictamen del peritaje para determinar la responsabilidad.



