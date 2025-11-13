Choque frontal deja dos heridos

Dos automovilistas resultaron lesionadas al derivarse un accidente frontal provocado porque uno de los involucrados invadió carril.

El accidente se registró alrededor de las 08:30 horas en la carretera Ribereña a la altura de la avenida Ruiz Cortines de la colonia Vicente Guerrero, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a los dos automovilistas involucrados en el hecho vial.

Las autoridades tomaron conocimiento de la colisión frontal entre dos carros tipo Nissan Versa, uno de color gris y otro de color rojo, los cuales ambos terminaron en pérdida total tras el encontronazo.

El conductor del segundo vehículo expresó que transitaba de oriente a poniente por la carretera Ribereña cuando el carro de color gris le invadió el carril de manera inesperada, por lo que intentó esquivar el impacto sin lograrlo.

Por su parte, el primer automovilista aceptó la responsabilidad del accidente, expresando que se desplazaba de poniente a oriente por dicho tramo carretero cuando, por un descuido al manejar, por algunos segundos invadió carril sin darse cuenta.



