Dormita ebrio conductor, invade carril y colisiona

Un ebrio conductor se quedó dormido tras el volante, por lo que terminó ocasionando un choque frontal al invadir el carril.

El aparatoso accidente vehicular ocurrió en la avenida Las Torres de la colonia Ramo Pérez, a unos metros del Viaducto Reynosa. Cuerpos de emergencia brindaron atención médica a los dos automovilistas involucrados, siendo trasladado a un nosocomio el conductor de una camioneta Ford Expedition que resultó lesionado.

Los peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y lograron entrevistarse con el automovilista afectado, quien refería que transitaba de norte a sur por la avenida Las Torres cuando la otra camioneta le invadió el carril, produciéndose un impacto frontal que no pudo evitar.

Por su parte, el conductor presunto responsable de la camioneta Honda Odyssey conducía en posible estado de ebriedad. Argumentó que se desplazaba de sur a norte por dicha avenida cuando reconoce que se quedó dormido por algunos segundos, ocasionando el accidente.

Las autoridades viales señalaron que el percance vial sería canalizado de inmediato a la unidad investigadora en turno, debido a las lesiones ocasionadas al conductor y el cuantioso daño material.