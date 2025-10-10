Protagonizan choque por imprudencia y velocidad

La imprudencia de invadir carril y el exceso de velocidad fueron las causas de un accidente vehicular por un automovilista.

El percance se registró alrededor de las 11:00 horas en el bulevar Morelos de la colonia Rodríguez, como referencia frente a las instalaciones de seguridad pública y de la Cruz Roja, donde paramédicos de dichas dependencias auxiliaron a los conductores y a una mujer que viajaba como acompañante en el carro responsable, quienes resultaron con algunos golpes menores.

Los peritos de tránsito y vialidad solo salieron de las oficinas para tomar conocimiento del percance a domicilio, entrevistándose con el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado de modelo reciente, quien comentó que transitaba de sur a norte por el bulevar Morelos cuando de manera repentina se le atravesó en su carril el carro de color guindo, por lo que intentó frenar para evitar el encontronazo sin lograrlo.

El conductor responsable del carro Ford Marquis expresó que reconocía su responsabilidad debido a que transitaba en dirección de sur a norte por el bulevar Morelos cuando intentó incorporarse del carril de la derecha al carril central, por lo que terminó siendo impactado por la camioneta, resaltando que él y la mujer que lo acompañaba resultaron ilesos, por lo que se retiró del lugar por su propio pie.







