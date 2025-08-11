¡Choca y huye!

Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada luego de proyectarse y derribar un poste de concreto de la CFE.

El accidente se registró a eso de las 11:30 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Del Valle, como referencia a unos metros del IMSS, en donde se encontraba una camioneta tipo Dodge Durango de reciente modelo que se proyectó de manera frontal contra un poste en concreto, el cual partió en dos.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y brigadistas voluntarios, quienes, debido al hecho vial, se vieron en la necesidad de hacer el cierre de la circulación del bulevar Miguel Hidalgo en dirección de poniente a oriente debido al peligro que generaba el daño en el poste concreto, el cual colgaba de los cables de alta tensión.

Agente del área de peritaje de tránsito y vialidad tomó conocimiento del accidente, determinando que la unidad motriz circulaba de poniente a oriente a exceso de velocidad cuando terminó proyectándose contra el objeto fijo de concreto, al cual derribó. El conductor dejó la unidad motriz abandonada en el sitio, desconociéndose si acudió a un nosocomio o se dio a la fuga al cometer el accidente. Después de algunos minutos, el vehículo fue remolcado al corralón de la ciudad y la circulación liberada.



