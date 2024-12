Se queda dormido, colisiona con puente peatonal en Reynosa

Por: Guadalupe Castorena

Noviembre 28, 2024 -

El Mañana / Staff.- Un automovilista terminó proyectando su unidad motriz contra la base de concreto de un puente peatonal tras quedarse dormido mientras conducía.

El accidente se reportó a las autoridades correspondientes y cuerpo de emergencia alrededor de las 07:00 horas. Personal de C5 refería que en el puente peatonal, ubicado frente a sus instalaciones, se había registrado un fuerte percance, desconociéndose el estado de salud del o los ocupantes de un carro compacto.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención médica al conductor del carro Renault de reciente modelo, quien señalaba que salió ileso del percance debido a que utilizaba el cinturón de seguridad.

Las autoridades de Tránsito local se entrevistaron con el automovilista que declaró que transitaba en el carril de la derecha del libramiento Monterrey-Reynosa, cuando se quedó dormido por algunos segundo mientras manejaba y despertó tras el encontronazo contra la base de concreto del puente peatonal.

Resaltó que, tras su dormitada, afortunadamente no causó daños materiales a otro vehículo, no lesionó a alguna persona y reconoció que no sufrió lesiones de gravedad, pero su unidad motriz terminó como pérdida total.





DORMITADA

· El conductor reconoció que en su trayecto se quedó dormido

· Fue mediante el impacto con la base de concreto del puente peatonal como despertó

· Dijo no haber sufrido lesiones ni causado daños a terceros, pero su vehículo fue pérdida total.