Motociclista sufre heridas al impactarse contra camioneta

El no respetar un señalamiento de alto ocasionó que un motociclista resultara lesionado al impactarse contra una camioneta que le invadió el carril.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce vial de las calles Herón Ramírez con Jalapa de la colonia Rodríguez, a donde arribaron brigadistas voluntarios que apoyaron en la circulación vehicular para evitar otro percance y solicitando apoyo de una unidad médica para un motociclista lesionado.

Detalles del accidente en el cruce vial

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista lesionado, quien se quejaba de golpes internos ocasionados al impactarse contra la camioneta en la parte lateral trasera de lado derecho, por lo que terminó sobre la cinta asfáltica.

Los peritos de Tránsito y Vialidad se constituyeron a tomar conocimiento del percance, dialogando con la conductora de una camioneta Volkswagen Atlas de reciente modelo, quien reconocía la responsabilidad, argumentando que no observó al repartidor.

Acciones de la Cruz Roja tras el choque

Resaltando sobre el accidente, que transitaba de oriente a poniente por la calle Jalapa cuando al cruzar la calle Herón Ramírez no observó a la motocicleta que se desplazaba de norte a sur, por lo que buscaría poder llegar a un acuerdo para hacerse cargo de los gastos médicos por las lesiones ocasionadas y la reparación de los daños.