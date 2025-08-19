Destroza unidad al chocar contra protección metálica

Destroza unidad al chocar contra protección metálicaAbandonan vehículo en carretera a San Fernando
Un automovilista dejó su unidad motriz abandonada y destrozada luego de proyectarse contra una protección metálica de un poste.
Los cuerpos de emergencia y autoridades viales fueron informados del accidente minutos después de la medianoche por el C5, que atendió diversas llamadas realizadas por automovilistas que indicaban que transitaban por la Calzada Victoria o más conocida como carretera San Fernando-Reynosa, donde frente a la tienda Guajardo se había proyectado unidad motriz, desconociéndose el estado de salud de el o los ocupantes.
Los paramédicos y personal de protección civil arribaron al tramo carretero ya mencionado, donde ubicaron una camioneta de reciente modelo, la cual se encontraba abandonada y destruida por el encontronazo contra la estructura metálica, por lo que procedieron a cortar la corriente por medio del acumulador, debido a que estaba propiciando un cortocircuito.
Los peritos de tránsito se presentaron a tomar conocimiento del percance, determinando que la camioneta Chevrolet Equinox de reciente modelo, sin placa, circulaba de sur a norte por la avenida Calzada Victoria, donde, derivado del exceso de velocidad, termina proyectándose de forma frontal contra la protección metálica del poste de concreto de CFE; luego el conductor la dejó abandonada en el sitio