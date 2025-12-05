Colisión vehicular deja dos lesionados

Dos automovilistas resultaron lesionados al verse involucrados en un accidente vehicular ocasionado por no respetar un señalamiento de alto.

El aparatoso accidente vehicular entre dos camionetas se registró a eso de las 20:30 horas en la avenida Vista Hermosa con la calle catorce del fraccionamiento Vista Hermosa, donde paramédicos de Protección y de la Cruz Roja llegaron para auxiliar y trasladaron a un nosocomio a los dos conductores que presentaban lesiones de consideración tras el encontronazo.

¿Cómo ocurrió el accidente en Vista Hermosa?

Peritos de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron a tomar conocimiento del percance, logrando dialogar con el automovilista de la camioneta Jeep, quien expresó que circulaba de norte a sur por la avenida Vista Hermosa cuando de manera repentina le invadió el carril la camioneta blanca, por lo que no pudo frenar, impactándose de forma frontal contra ella.

Detalles del accidente y atención médica

Por medio del dictamen del peritaje se determinó la responsabilidad de la camioneta Kia de color blanco, la cual transitaba de oriente a poniente por la calle Catorce, por lo que no realiza el alto al intentar cruzar e incorporarse a la avenida Vista Hermosa.

Acciones de la autoridad tras el choque

Y resaltaron que los hechos viales serían turnados a la unidad investigadora en turno por las lesiones ocasionadas y los cuantiosos daños materiales, que podría ser de pérdida total la camioneta afectada.